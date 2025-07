L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle mosse di mercato imminenti del Napoli. Stando a quanto riportato, il club azzurro e Matteo Politano sono al lavoro per definire il rinnovo del contratto dell’esterno offensivo. Il calciatore italiano ha ribadito più volte il desiderio di proseguire la sua avventura in maglia azzurra, un intento che la società sembra pronta a soddisfare. Il giocatore si sente ormai napoletano a tutti gli effetti. Mancherebbe dunque solamente la firma per ufficializzare il rinnovo di Politano fino al 2028 con il Napoli. Il presidente De Laurentiis aveva garantito al calciatore l’estensione dell’accordo già a fine giugno, durante i festeggiamenti per il matrimonio dell’attaccante azzurro.