#Osimhen: 40-45 non 35 di base fissa, il resto per arrivare a 75 milioni entro il 2026. Cifre sistemate, dilazioni brevi, garanzie quasi perfezionate. Il #Napoli non farà troppe storie sulla percentuale. Ora il #Galatasaray corre verso il traguardo https://t.co/Myc66mVAyO