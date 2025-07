Maglia Napoli, VDL sulla scritta “authentic” errata: “Non cerco scuse, vorrei fosse un messaggio…”

Da pochi giorni sono state rilasciate le nuove divise della SSC Napoli per la prossima stagione. La prima maglia nel classico tono azzurro e la seconda bianca piena di dettagli a richiamare la città di Napoli e le sue tradizioni, entrambe ovviamente scudettate, oltre a quella per i portieri. Poco dopo l’entusiasmo per l’annuncio e a seguito di non pochi ordini da tutto il Mondo (la seconda divisa è già sold out sul sito della società), i tifosi hanno fatto caso ad un particolare errore: l’ologramma ad impronta digitale situato sul fondo della maglietta, necessario per “rendere il prodotto unico e autentico” presenta una scritta ortograficamente sbagliata, “autenthic” invece di “authentic”. Un errore che non è passato inosservato e ha generato parecchie polemiche e sfottò. Valentina De Laurentiis, responsabile del marketing del Napoli e disegnatrice delle maglie, si è difesa così:



“È diventato virale un refuso presente sul logo di certificazione di autenticità delle maglie home e away appena lanciate, e che è presente anche sulle divise dei portieri. Potrei cercare scuse, o correggerlo nel resto della produzione. Ma invece preferisco lasciarlo così com’è, trasformandolo in un’occasione per lanciare un messaggio: chi lavora può inciampare. L’importante è trovare subito una soluzione, se possibile, o trarne un insegnamento. Quel refuso renderà le nostre divise ancora più umane e forse, in un certo senso, uniche. Vorrei che diventassero quasi un messaggio ai più giovani, che spesso hanno paura di agire e di mettersi in discussione per il timore di trovarsi di fronte a un patibolo, spesso virtuale. È proprio quando si cade, invece, che ci si rialza, si cresce e si vive. Come fa da secoli la nostra città, che “nu’ mmore, è vviva… Ancora”.