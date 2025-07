L’edizione odierna de Il Mattino si è focalizzata sulla complicata situazione legata a Victor Osimhen. Secondo il quotidiano, il Napoli sta costruendo una rosa competitiva per la prossima stagione, e Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a mantenere le promesse fatte a Conte. Tuttavia, un grande ostacolo persiste: il trasferimento di Osimhen, che continua a essere fonte di difficoltà. De Laurentiis è visibilmente preoccupato dalla vicenda. È descritto come meno tranquillo quando si tratta dell’attaccante nigeriano, che rappresenta ormai una vera e propria ossessione da due anni. Prima il rinnovo complicato, poi le frustranti trattative per la cessione. E anche i recenti sviluppi sembrano trasformarsi in una serie di problemi e ritardi che lo mettono a dura prova. Il trasferimento di Osimhen, che avrebbe dovuto concretizzarsi con il Galatasaray in Turchia, sta subendo ritardi significativi. L’accordo prevede un pagamento totale di 75 milioni di euro, suddiviso in due tranche: 40 milioni subito e altri 35 milioni entro un anno. Inoltre, sarà inserita una clausola penale per impedire la vendita del giocatore a club italiani nei prossimi due anni, misura pensata soprattutto per evitare che la Juventus entri in gioco. Rimane però un dettaglio da definire per chiudere l’affare: il Napoli vuole includere una clausola del 10% sulla futura rivendita del calciatore. Solo dopo questa modifica il trasferimento potrebbe finalmente essere formalizzato.