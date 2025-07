L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato le mosse di mercato imminenti del Napoli. Secondo il quotidiano, oltre a un esterno offensivo per consolidare definitivamente il reparto avanzato, il direttore sportivo Giovanni Manna sta pianificando altre operazioni per completare la rosa. Tra gli obiettivi figurano un portiere, un terzino che possa rappresentare un’alternativa a Di Lorenzo e un sesto centrocampista, tenendo conto della partenza di Zambo Anguissa a dicembre per la Coppa d’Africa. Per quanto riguarda il terzino, il nome più quotato da tempo è quello di Juanlu Sanchez del Siviglia. Manna intensificherà i negoziati nelle prossime settimane. L’affare è impostato su una cifra intorno ai 15 milioni di euro, anche se non c’è particolare urgenza nel chiudere. In mezzo al campo, invece, piace molto Fabio Miretti, in uscita dalla Juventus. Manna conosce il giovane talento classe 2003 grazie alla sua precedente esperienza nel club bianconero. Sia Juanlu Sanchez che Fabio Miretti non occuperebbero slot in lista Serie A e contribuirebbero a rendere completa e ben bilanciata la rosa del Napoli.