Cds – Il Nottingham si inserisce per Ndoye. Il punto

Dopo aver già portato De Bruyne, Marianucci, Lang, Lucca e Beukema; il Napoli è al lavoro per regalare a Conte altri rinforzi. Tra i nomi di maggior spicco c’è senza dubbio quello di Ndoye che è il candidato numero uno per la fascia.

I partenopei hanno l’accordo col giocatore ma non col Bologna che chiede almeno 45 milioni di euro per il cartellino dello svizzero. Il ds Manna sta provando a coinvolgere Zanoli come possibile contropartita in quanto è di interesse dei rossoblu così da abbassare il cartellino di Ndoye.

Tuttavia, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è stato un forte inserimento del Nottingham Forest per l’ex Basilea che sta però aspettando delle offerte ufficiali da parte dei due club. Il Bologna a sua volta è pronto ad ogni scenario e, come dichiarato da Di Vaio a Sky Sport, la dirigenza rossoblu sta discutendo anche su un eventuale rinnovo al quale Ndoye non ha chiuso la porta.