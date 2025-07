Juanlu Sanchez, parla Accomando: “Accordo col Siviglia. Cifre e tempi dell’operazione”

Dopo i tanti acquisti degli ultimi giorni, il mercato del Napoli è tutt’altro che finito. Sia in entrata che in uscita, i movimenti di mercato da compiere sono ancora diversi. Tra questi c’è sicuramente quello che darebbe ad Antonio Conte una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Nonostante il capitano azzurro sia notoriamente uno stacanovista, con le tante competizioni da onorare nella prossima stagione, dovrà necessariamente rifiatare un po’ per mantenere alta la lucidità e arrivare in ottima forma nei momenti decisivi.

Proprio di questo ha parlato Orazio Accomando in un post sui suoi social media, facendo un focus di calciomercato sugli azzurri. Ecco le sue parole: “Napoli, bloccato Juanlu Sanchez. Accordo di massima con il Siviglia per 17 milioni, bonus inclusi. Gli azzurri affonderanno il colpo nei prossimi giorni, dopo aver completato altre operazioni”.

Giorni decisivi, dunque, per il mercato del club partenopeo, che ha intenzione di regalare ad Antonio Conte una squadra lunga, competitiva, ma soprattutto forte.