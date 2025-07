Il quotidiano Il Mattino ha raccontato un retroscena riguardo Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli avrebbe rinunciato a cachet milionari delle tournée in giro per il mondo, preferendo svolgere il pre campionato in Trentino, come da tradizione. Nonostante le possibilità di giocare delle amichevoli prestigiose all’estero, la scelta del numero uno del club Partenopeo è stata netta.