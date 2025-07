Conferenza stampa Conte a Dimaro: “Amma fatica’ AG4IN”

fonte foto: Ssc Napoli

Antonio Conte dalle 15.30 di questo pomeriggio fino alle 16.20 circa ha presenziato e risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Dimaro.

Questa la conferenza completa:

Già 5 acquisti ed una squadra sempre più forte e consolidata. Lei disse: “un giorno mi piacerebbe partire in pole, stavolta si sente in pole?”

“Certo che sono felice della squadra forte e collaudata, i rinforzi come ogni sessione di mercato possono arricchire la forza della squadra e dare tanto al nostro gruppo. Quando sono arrivato eravamo reduci da un 10° posto, subito l’anno dopo da sfavoriti abbiamo vinto lo scudetto. Non dobbiamo fermarci, voglio creare una squadra che duri nel tempo! Non dobbiamo credere di essere i più forti o di essere imbattibili, le altre squadre non stanno a guardare e anche loro vogliono vincere!”

Le concorrenti al titolo sono tante? La pressione di essere i favoriti come si gestisce?

“Siamo i favoriti perchè abbiamo lo scudetto sul petto, ma non dobbiamo montarci la testa. Le big del campionato sono state spodestate, ma ci sono tante altre squadre interessanti pronte a darci battaglia.”

Come ha trovato De Bruyne? Rappresenta un altro step di crescita? E in che modo darà una mano alla squadra?

“Ci auguriamo tutti che De Bruyne possa dare una grossa mano e soprattutto una mentalità vincente allo spogliatoio. È un grande campione, l’ho trovato bene, ma aspettiamo fine campionato per tirare le somme”.

Lucca o Lukaku? Chi sarà il titolare?

“Non ci sono titolari o riserve, tutti sono fondamentali. Usciamo da questa mentalità da provinciali di chi è titolare o panchinaro. Ci sono 4 competizioni e la stagione è lunga, giocheranno tutti”!

Come sarà la differenza di avere 4 competizioni invece che concentrarsi solo sul campionato?

“Cambia poco, solo il tempo di preparazione delle gare e delle tattiche. La stanchezza si farà sentire ma per questo rinforziamo la squadra con nuovi innesti”

Ha trovato migliorato il campo e le strutture di Dimaro, dopo il cambio di staff?

“Sì, rispetto allo scorso anno sono molto migliori i campi e le strutture, la scorsa stagione invece non rispecchiavano l’importanza del Napoli“

Dove giocherà De Bruyne?

“Abbiamo 4 competizioni, giocheranno tutti. De Bruyne è fortissimo e darà una grossa mano alla squadra. Al Manchester City ha giocato come interno di centrocampo, ha una visione di campo pazzesca”

Infine il mister ha salutato tutti e ha lasciato la conferenza stampa.