ULTIM’ORA Sky – Lucca è arrivato a Roma, presto svolgerà le visite mediche

È il giorno di Lorenzo Lucca. L’attaccante, in procinto di firmare con il Napoli, è appena atterrato a Roma. Presto, si dirigerà a Villa Stuart, dove svolgerà le visite mediche di rito. A riportare la notizia è Sky Sport, che condivide anche un filmato dell’arrivo dell’ormai ex Udinese. Nel video, si può vedere il calciatore condividere alcuni primi scatti con dei tifosi partenopei. Dopo l’iter delle visite, toccherà la firma che lo legherà in azzurro per i prossimi 5 anni. Il Napoli ha strappato il calciatore all’Udinese per una cifra di 35 milioni complessivi, di cui 9 di prestito oneroso e 26 di obbligo di riscatto.

