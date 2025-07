UFFICIALE – Il Napoli gira Rao in prestito al Bari. Il comunicato

La Ssc Napoli ha girato il nuovo arrivato Emanuele Rao in prestito al Bari. A confermare la notizia, c’è l’annuncio della società pugliese sul proprio sito ufficiale, che annuncia di aver rilevato il calciatore in prestito. Si tratta di un giovane esterno classe 2006, che nell’ultima stagione ha militato nella Spal in Serie C, dalla quale è rimasto svincolato. Di seguito, il comunicato diffuso sul sito ufficiale del Bari.

“SSC Bari comunica di aver acquisito dall’SSC Napoli, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Rao (28.03.06, Rovereto); l’attaccante si è unito al gruppo biancorosso a Roccaraso per mettersi a disposizione di mister Caserta. Dopo i primi anni nelle giovanili del Chievo Verona, passa alla SPAL in seguito al fallimento del club veronese. Dopo i successi con l’Under 18 biancazzurra, arriva l’esordio tra i professionisti nella stagione ’23-’24, quindi anche il primo gol, contro la Lucchese, segnato a 17 anni, 6 mesi e 13 giorni. Nonostante la giovane età vanta con la formazione estense ben 67 presenze, 6 reti e 3 assist. È nel giro della Nazionale U19. Benvenuto Emanuele!”