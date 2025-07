Ssc Napoli, confermati i numeri di maglia di De Bruyne e di Lukaku. I dettagli

Con due storie condivise attraverso il proprio profilo Instagram, la Ssc Napoli ha confermato in via ufficiale quali saranno i numeri di maglia di Romelu Lukaku e di Kevin De Bruyne. Nelle ultime ore, si sono avvicendate diverse indiscrezioni in merito al numero di maglia dei due calciatori azzurri. A queste, si aggiungono le storie condivise dal Napoli, in cui si può notare che Kevin De Bruyne ha scelto di indossare la numero 11, tenuta proprio da Lukaku nella passata stagione. L’ex Inter, invece, ha scelto la numero 9.