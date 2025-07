Sky – Napoli, Lucca in serata a Dimaro. Si lavora per lo stesso iter anche per Beukema

Dopo aver completato le visite mediche a Villa Stuart, Lorenzo Lucca verrà prelevato da un volo privato che lo porterà a Bolzano, e poi a Dimaro-Folgarida, dove il Napoli sta svolgendo il ritiro pre-campionato. La società vorrebbe percorrere il medesimo iter anche per quanto riguarda Sam Beukema, per cui è in corso lo scambio dei documenti. Gli azzurri sperano di far svolgere anche all’olandese le visite mediche in giornata, più precisamente oggi pomeriggio, per far sì che possa aggregarsi ai nuovi compagni già stasera, proprio come Lucca. A riportare queste novità è la redazione di Sky Sport.