Lorenzo Lucca è appena arrivato a Villa Stuart, dove svolgerà le visite mediche. Come riportato da Sky Sport, l’ataccante ormai ex Udinese è giunto alla clinica romana, dove svolgerà le visite di rito. A quelle, seguirà la firma che lo legherà al Napoli per i prossimi 5 anni. Nel video, si può notare il calciatore concedere alcune foto ai tifosi partenopei accorsi fuori la clinica per salutare il prossimo acquisto azzurro.

.@sscnapoli, Lucca è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche pic.twitter.com/b2DnjMdpsg — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 17, 2025