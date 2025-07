Ngonge verso il Torino: affare in chiusura

Ngonge verso il Torino: il Napoli lo esclude dal ritiro, cessione imminente

Cyril Ngonge è sempre più vicino a vestire la maglia del Torino. L’esterno offensivo belga non è stato convocato dal Napoli per il ritiro pre-campionato a Dimaro, un segnale chiaro di un trasferimento ormai imminente. L’operazione dovrebbe chiudersi nelle prossime ore con la formula del prestito con diritto di riscatto, per un valore complessivo di circa 12 milioni di euro.

La notizia è stata confermata anche dall’esperto di mercato Nicolò Schira, che ha sottolineato come Ngonge sia pronto a unirsi ai granata già nei prossimi giorni. Per il Napoli, si tratta di una cessione strategica per liberare spazio in rosa e fare cassa in vista di ulteriori innesti. Ma l’ex Verona non è l’unico in uscita. Il d.s. Giovanni Manna è alle prese con un’estate caldissima anche sul fronte delle partenze. L’elenco dei giocatori considerati in esubero è lungo: oltre a Ngonge, figurano Mazzocchi, Hasa, Simeone, Folorunsho, Zanoli, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ambrosino, Cheddira e Vergara, a cui si aggiungono diversi giovani di ritorno da prestiti.

Il lavoro di Manna si annuncia fitto e strategico: liberare gli esuberi sarà fondamentale per completare la rosa su misura per Antonio Conte, ottimizzando risorse e ingaggi in vista di una stagione che si preannuncia ambiziosa.