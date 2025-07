Il Napoli, con una storia sul suo profilo Instagram, ha comunicato la partenza per Dimaro della squadra e di tutto lo staff tecnico per Dimaro. Gli azzurri saranno ospiti a Dimaro dal 17 al 25 luglio, con lo scopo di preparare la stagione al meglio. Durante il ritiro, gli uomini di Antonio Conte affronteranno in amichevole l’Arezzo e il Catanzaro.