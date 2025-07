Napoli a Dimaro senza Manna: il ds pronto a chiedere i colpi di mercato

È ufficialmente iniziata la seconda stagione azzurra sotto la guida di Antonio Conte. Il Napoli è sbarcato a Dimaro attorno all’ora di pranzo, dando il via al ritiro estivo in Trentino. Tuttavia, tra i volti presenti non figura quello del direttore sportivo Giovanni Manna, grande protagonista delle manovre di mercato degli ultimi giorni.

L’assenza di Manna non è affatto casuale: il dirigente è rimasto lontano dal Trentino per concentrarsi sulle trattative ancora in corso. In particolare, sta finalizzando gli ultimi dettagli per portare in azzurro Lorenzo Lucca, attualmente impegnato con le visite mediche, e Sam Beukema, già in viaggio per raggiungere la squadra dopo aver completato i test fisici.

Non finisce qui. Manna è attivamente al lavoro per trovare la svolta definitiva nella trattativa con il Bologna per Dan Ndoye, esterno offensivo molto gradito a Conte e considerato un profilo ideale per rinforzare l’attacco partenopeo. In parallelo, si lavora anche su un doppio affare con il Torino: Cyril Ngonge è vicino al trasferimento in granata, mentre Vanja Milinkovic-Savic dovrebbe percorrere la strada inversa, andando a rinforzare la rosa del Napoli.