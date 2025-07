Moretto – Juanlu, operazione viva. Oggi potrebbero esserci contatti diretti tra Napoli e Siviglia

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo quanto da lui svelato, la trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez è da considerarsi viva. In giornata, potrebbero esserci dei contatti diretti tra le due società per cercare di ridurre la distanza attuale tra domanda e offerta. Di seguito, le parole del collega: “L’operazione Juanlu Sanchez è viva. C’è leggera distanza tra Napoli e Siviglia per quanto riguarda la valutazione del calciatore. Gli azzurri sono arrivati ad offrirne 14, mentre gli andalusi ne chiedono 17. Nelle prossime ore mi aspetto contatti diretti tra le due società per provare ad avanzare”.