La Gazzetta dello Sport scrive della trattativa tra Napoli e Bologna per l’esterno svizerro Dan Ndoye: “Adesso il giocatore comincia a spingere per accelerare la questione. Col Napoli c’è un’intesa di massima già raggiunta, la volontà sembra chiara. Magari la fine della telenovela Osimhen potrà dare una scossa per l’affare Ndoye”.