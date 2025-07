De Laurentiis annuncia: “Il nuovo stadio del Napoli tra tre anni”

Un nuovo stadio per il Napoli entro tre anni. È questa la promessa lanciata dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, intervenuto oggi alla prima giornata della 55esima edizione del Giffoni Film Festival, dove ha incontrato i giurati della sezione Impact. Proprio in questi giorni è emersa l’ipotesi di realizzare il nuovo impianto sportivo nella zona di Poggioreale, una scelta che tuttavia non sembra entusiasmare il Comune di Napoli.

Sul tema è intervenuto anche il sindaco Gaetano Manfredi, che ha espresso prudenza: “È un’ulteriore ipotesi tra le tante che abbiamo già valutato. La prenderemo in considerazione, ma l’area ospita il mercato Caramanico, uno dei più importanti della città. Ci sono problematiche tecniche non facilmente superabili”.“È un’ulteriore ipotesi tra le tante che abbiamo già valutato. La prenderemo in considerazione, ma l’area ospita il mercato Caramanico, uno dei più importanti della città. Ci sono problematiche tecniche non facilmente superabili”.

L’idea di un nuovo stadio resta comunque centrale per il futuro del club partenopeo, sia sul piano sportivo che infrastrutturale. Tuttavia, tra burocrazia e vincoli urbanistici, il percorso si preannuncia complesso. Resta ora da capire se la visione di De Laurentiis potrà concretizzarsi davvero nei tempi annunciati.