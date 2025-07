Cds – Napoli, oggi le visite di Beukema e Lucca: sono stati limati alcuni dettagli

Il Corriere dello Sport scrive delle imminenti visite mediche di Lucca e Beukema che presto diventeranno ufficialmente entrambi dei calciatori del Napoli: “Ma in questo caso sono stati piccoli passi: un iter burocratico estremamente complesso, composto di dettagli da limare sul fronte di Lorenzo e di una questione più articolata sul versante delle commissioni per ciò che riguarda Sam. Ma se l’operazione Lucca con l’Udinese è stata completata martedì con uno sprint degno di Bolt, e giocoforza il tempo è stato più tiranno con il ritiro dietro l’angolo, quella relativa a Beukema con il Bologna ha avuto bisogno di un lavoro più certosino. Almeno fino a ieri è andata in questi termini: poi, nel pomeriggio, s’è sbloccata; a quanto pare in maniera definitiva. E il Napoli s’è messo di nuovo a programmare le visite mediche dopo aver opzionato e poi cancellato i due slot per la giornata di ieri. E così, senza la pretesa di anticipare storie che necessitano di una serie completa di passaggi complessi, il club ha lavorato su un piano più comodo, basato sull’idea di svolgere le visite di Lucca e Beukema domani a Villa Stuart, a Roma. Con una variabile: dirigenti e agenti hanno lavorato fino a tarda notte, e ciò vuol dire che se tutto andrà posto entro stamattina, i due calciatori potranno presentarsi in giornata in clinica”.