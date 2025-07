Cds – Napoli, c’è ancora la suggestione Grealish: è stato proposto agli azzurri

Il Corriere dello Sport scrive del mercato del Napoli sugli esterni; gli azzurri starebbero seguendo sia Ndoye del Bologna che Grealish del Manchester City. Ecco cosa scrive il quotidiano: “Nuovi contatti anche con il Bologna sul fronte Dan Ndoye, 24 anni, l’esterno svizzero che completerebbe la coppia con Lang sul fronte sinistro dell’attacco. La situazione non è ancora in discesa e la valutazione di base resta enorme (45 milioni). Parallelamente resiste la suggestione inglese: Jack Grealish, 29 anni, è in uscita dal City e il mercato si sta cominciando a infiammare intorno a lui. Al Napoli è stato proposto, ma ha richieste in Premier”.