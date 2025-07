ULTIM’ORA Repubblica – Malore per Sarri, ricoverato dopo l’allenamento della Lazio

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato ricoverato in ospedale dopo aver diretto l’allenamento dei biancocelesti. Come riportato da La Repubblica, il tecnico ha avvertito un malore ed è stato portato per accertamenti a Villa Mafalda. Di seguito, ecco quanto riportato a tal proposito.

“Sarri ha avvertito un malore in mattinata ed è stato portato per accertamenti a Villa Mafalda, convenzionata con la società biancoceleste. Lì, l’allenatore si sta sottoponendo ad accertamenti per capire le cause del problema. Per il momento non filtrano ulteriori elementi sulle sue condizioni, da capire se sia stato solo un malessere dovuto al caldo di queste ore. Sarri già ai tempi della Juve aveva avuto una disavventura estiva, che lo aveva costretto a qualche giorno di ospedale”.

Stando ad un aggiornamento arrivato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, l’allenatore già nel pomeriggio sarà regolarmente presente a Formello, facendo così tirare un sospiro di sollievo al mondo del calcio.