Sportitalia – Osimhen, il Galatasaray presenterà al Napoli una lettera di credito. La situazione

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, svela sul suo profilo X che il Galatasaray presenterà al Napoli una lettera di credito per Victor Osimhen. Oggi, il club turco sarò al lavoro con le banche per cercare di coprire la cifra da consegnare al Napoli. Di seguito, ecco quanto raccontato. “Osimhen: il Galatasaray ha preannunciato stamattina al Napoli che presenterà una lettera di credito (più che una fideiussione). Oggi lavoro con le banche per coprire la cifra di 75 milioni e garantirla con dilazioni entro e non oltre il 2026. Possibile che ci voglia qualche giorno in più (tempi tecnici), Osimhen continuerà ad aspettare”.

