Sky Sport – Lucca, non sarà inserita alcuna clausola rescissoria nel suo contratto

Non sarà inserita alcuna clausola rescissoria all’interno del contratto di Lorenzo Lucca. Lo svela Sky Sport. Al momento, è in corso lo scambio di documenti tra Napoli e Udinese per il centravanti, prossimo a diventare un nuovo azzurro per la cifra di 35 milioni di euro. Nelle ultime ore, è circolata una voce relativa ad un possibile inserimento di una clausola rescissoria nel contratto di Lucca. Questa, è stata però smentita dalla redazione di Sky. Ora, l’iter per l’approdo definitivo del calciatore in maglia azzurra prevede le visite mediche di rito e la firma sul contratto.