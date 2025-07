Sky – Napoli e Cagliari ai dettagli per il trasferimento di Folorunsho. La situazione

Napoli e Cagliari sono alle battute finali per quanto riguarda il trasferimento di Michael Folorunsho. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, i sardi sono prossimi a raggiungere l’intesa con i partenopei per il trasferimento del calciatore ex Fiorentina. “Settimana importante, questa, per il Cagliari. Dopo aver ufficializzato Gennaro Borrelli, i sardi vogliono chiudere altri acquisti e sono molto vicini a Michael Folorunsho. La squadra allenata da Pisacane è ormai prossima a raggiungere l’intesa con il Napoli per il trasferimento del 27enne romano, che arriverebbe dopo il prestito alla Fiorentina della scorsa seconda parte di stagione. La trattativa è ormai alle fasi finali, e il Cagliari si prepara ad accoglierlo come nuovo jolly offensivo”.

