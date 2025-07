Sky – Lucca-Napoli, manca pochissimo. Scambio di documenti in corso con l’Udinese

“Sta per arrivare a una conclusione la lunga operazione che ha coinvolto Napoli e Udinese per Lorenzo Lucca. I due club stanno scambiando nel pomeriggio di mercoledì 16 giugno tutti i documenti. Manca sempre meno dunque all’arrivo dell’attaccante alla corte di Antonio Conte, che potrà abbracciare un altro rinforzo arrivato dal mercato”. È quanto ha svelato Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, sul proprio sito ufficiale. L’attaccante dell’Udinese, dunque, è ormai prossimo a diventare un calciatore del Napoli. Un affare definito sulla base di 9 milioni di prestito onoroso più 26 di riscatto. Adesso, mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto dell’attaccante per i prossimi 5 anni.