Romano – Il Napoli ha tentato il colpaccio Ederson. La trattativa è però già saltata

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato un importante retroscena di mercato riguardante il Napoli sul proprio canale YouTube. Secondo quanto riportato, il Napoli vuole fortemente un portiere, tanto da aver provato ad ingaggiare il forte Ederson del Manchester City. Trattativa che può considerarsi già arenata, anche per le richieste del brasiliano. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Il Napoli vuole un portiere da affiancare a Meret, per richiesta di Conte. Un nome sondato dalla società in modo importante, anhce con contatti diretti, è Ederson del Manchester City. Fino a settimana scorsa, il Napoli ha avuto dei contatti approfonditi per capire la fattibilità dell’operazione, poi è saltato tutto. Al momento l’operazione è arenata, ma i partenopei ci hanno provato. Non si è chiuso anche per la questione dell’ingaggio elevato. Questo tentativo dimostra come la società stia provando a prendere un portiere. Quella per Milinkovic-Savic è un’operazione più semplice sia per qualità del giocatore che rapidità, c’è una clausola ed ottimi rapporti col Torino a cui piace Ngonge“.