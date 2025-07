Repubblica – Lucca, possibile inserimento di una clausola rescissoria. I dettagli

L’affare per l’approdo di Lorenzo Lucca al Napoli può considerarsi concluso. Il calciatore dell’Udinese arriverà in azzurro per la cifra di 35 milioni complessivi. 9 di questi, verranno versati subito sotto forma di prestito oneroso, mentre i restanti 26 faranno parte di un obbligo di riscatto che verrà pagato nella prossima stagione. Non è però tutto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, nel contratto del centravanti potrebbe essere inserita una maxi clausola rescissoria del valore di 80 milioni di euro.