Marchetti: “Lucca giovedì sarà a Villa Stuart. Su Beukema e Ndoye…”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Per Lucca c’è stato lo scambio dei documenti, è tutto pronto: sta viaggiando verso Roma e svolgerà le visite mediche nella giornata di domani. Affare in prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro, niente clausola come inizialmente valutato. Per Beukema sono stati risolti in questi minuti gli ultimi dettagli, si lavora per lo scambio dei documenti e si va verso l’accordo definitivo anche con Ndoye che vorrebbe raggiungere il difensore a Napoli anche se servirà ancora un po’ di lavoro”.