Gokan Inler, responsabile dell’area tecnica ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lorenzo Lucca Gazzetta dello sport.

State per cedere Lorenzo Lucca, dopo 20 gol in due stagioni. Si parla del Napoli. È pronto? Può diventare ancora più forte. Ha lavorato tanto. A Napoli vai per vincere, la gente vuole che sudi la maglia e Conte non molla mai.