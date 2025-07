Il Mattino – Stadio, ADL ha presentato un progetto stadio alla Zes in zona Centro Direzionale

Il Napoli ha trasmesso un’istanza al commissario della Zes per la fattibilità di un nuovo stadio vicino al Centro Direzionale, in zona ex Caramanico, ovvero dove un tempo sorgeva l’ex macello cittadino, oggi non più utilizzato. È una notizia bomba per quanto riguarda il futuro della questione stadio, riportata da Il Mattino. Il progetto è stato protocollato il primo luglio, a decreto sport già varato, compresa la parte che introduce la struttura commissariale per gli stadi al fine di ospitare Euro 2032. Una mossa che spariglia le carte sul tavolo, che dimostra come Aurelio De Laurentiis rimanga al Maradona più per necessità che non per convinzione. Il patron del Napoli sogna un nuovo stadio, e questa è solo la sua ultima mossa dopo aver tentato ad ottenere l’ex San Paolo in concessione e provato ad aprire altri fronti, come quello di Bagnoli. Questo rivolgersi alla Zes potrebbe essere una decisione presa in pugno dal Comune, che potrebbe opporsi. Ciò che trapela, è che il progetto sarà un impianto di 65mila posti e un investimento totale che si aggira sui 250-300 milioni di euro. Le procedure sono velocissime, tanto che la risposta della Zes è fissata già per il 4 settembre. Questa può però richiedere un’ulteriore documentazione integrativa, un’eventualità che allungherebbe i tempi di circa un mese. In caso, se non arrivassero questi supplementi, il progetto verrà dichiarato decaduto.