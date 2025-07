Gazzetta – Ndoye-Napoli, si tratta ad oltranza. Ma spunta Grealish dalle retrovie

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito della trattativa tra il Napoli ed il Bologna per Dan Ndoye. Secondo quanto riportato, si tratterà ad oltranza per cercare di arrivare ad un punto di incontro tra i partenopei e i felsinei. In caso non si trovasse una quadra, Giovanni Manna potrebbe chiedere Jack Grealish al Manchester City.

“La prima sarebbe quella di Dan Ndoye (25 a ottobre), l’amabile «ossessione» di Conte: Napoli e Bologna sono andati in corto circuito sull’esterno offensivo, però la vicenda-Beukema è servita anche per riparlarne. I 50 milioni invocati da Sartori sono apparsi come provocazione, e invece no, però si può discutere ad oltranza per incontrarsi in un altrove ragionevole, altrimenti Manna ricomincerà a flirtare con la Premier League, proverà a chiedere al City di Jack Grealish (30 a settembre), che sembra un’illusione o una speranza o una iperbole o una suggestione. Mai dire mai, si dice anche a Manchester”.