CdS – Visite di Lucca e Beukema, la società prenota due slot per oggi ma spunta un nodo. I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena relativo alle visite mediche di Lorenzo Lucca e di Sam Beukema, due colpi che possono oggi ritenersi conclusi e siglati. Secondo quanto riportato, la società ha ottenuto due slot a Villa Stuart per consentire ai due calciatori di svolgere subito le visite mediche e così di partire insieme ai nuovi compagni per Dimaro. Ci sono però dei nodi da risolvere sulle commissioni. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Il Napoli ha opzionato due slot a Villa Stuart, a Roma, per consentire sia a Lucca sia a Beukema di svolgere già oggi le visite mediche per poi raggiungere Napoli e partire domani con il gruppo verso Dimaro. Un’opzione da confermare dopo una notte di trattative: c’era ancora un problema da risolvere legato alle commissioni per entrambi. Un nodo che, paradossalmente, ha ritardato la conclusione di due affari già conclusi con Udinese e Bologna”.