CdS – Osimhen, il Napoli chiede una percentuale sulla rivendita al Galatasaray e l’invendibilità in Italia per 3 anni. La situazione

Il Napoli tratta con il Galatasaray per definire le condizioni della cessione di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la società partenopea ha richiesto ai turchi, oltre che le garanzie sul pagamento, un 20% sulla futura rivendita, su cui però il Gala esita. È invece stata accettata la clausola di invendibilità del nigeriano in Italia per le prossime 3 stagioni. “A proposito, da oggi si ricomincia a trattare con il Galatasaray: oltre alle garanzie sul pagamento, Adl ha chiesto il 20% della futura rivendita al Gala che nicchia. Accettata invece la clausola di invendibilità in Italia per tre anni almeno. L’Al-Hilal resta in agguato nell’ombra”.