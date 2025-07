SSC Napoli – Report allenamento: visite mediche e test atletici per il secondo gruppo

Oggi secondo giorno di visite per gli azzurri a Castel Volturno. Tanti i big che oggi si sono ritrovati per l’allenamento, tra cui il nuovo acquisto De Bruyne, che ha conosciuto i nuovi compagni. Questo il report pubblicato dal Napoli: “Proseguono gli allenamenti per i Campioni d’Italia. Il secondo gruppo di lavoro, composto da Ambrosino, Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Juan Jesus, Lobotka, Lukaku, McTominay, Meret, Neres, Ngonge, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Simeone, Spinazzola e Zanoli, si è ritrovato al SSC Napoli Training Center per svolgere le consuete visite mediche e i test atletici.