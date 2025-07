SKY-Doppia operazione tra il Napoli ed il Pisa: i nomi

Nelle ultime ore è caldo l’asse tra il Napoli ed il Pisa neopromosso in Serie A.

La società toscana è interessata a Giovanni Simeone e Alessio Zerbin entrambi in uscita dalla società azzurra; secondo quanto riportato da Sky il Pisa nelle prossime ore presenterà un’offerta per entrambi i calciatori.

Il Cholito con l’arrivo di Lucca ormai è diventato la terza scelta nel ruolo di punta nello scacchiere di mister Conte mentre a Pisa troverebbe importante spazio e potrebbe mettersi nuovamente in mostra realizzando gol importanti per la squadra; Zerbin invece ha attirato l’attenzione anche della Cremonese ma il club toscano sarebbe in vantaggio.