Primo giorno di raduno: chi ci sarà a Castel Volturno

La nuova stagione per i Campioni d’Italia della SSC Napoli ufficialmente comincerà giovedì prossimo, 17 luglio, con il primo allenamento a Dimaro Folgarida nella Val di Sole, agli ordini di mister Conte.

Però, mentre fervono le trattative di mercato e i calciatori stanno ultimando le loro vacanze, oggi a Castel Volturno è il primo giorno di raduno e qualche azzurro si presenterà al Trading Center..

Infatti, come riporta l’edizione odierna di Repubblica, in giornata faranno le visite mediche i seguenti calciatori: Luca Marianucci difensore centrale neo acquisto dall’Empoli e Giuseppe Ambrosino attaccante dell’under 21; ci saranno anche Cyril Ngonge e Michael Folorusho ormai fuori dal progetto e al centro di alcune trattative per essere ceduti.

Tra domani e mercoledì visite per tutti i big, compreso il neo acquisto De Bruyne.