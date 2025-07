La Repubblica – Napoli, giovedì inizia il ritiro: ma prima il raduno a Castel Volturno

La Repubblica scrive del raduno del Napoli a Castel Volturno in vista del ritiro estivo di Dimaro: “L’ appuntamento ufficiale è previsto giovedì pomeriggio col primo allenamento a Dimaro-Folgarida con un’iniezione di entusiasmo garantita per i campioni d’Italia che cominceranno la difesa del quarto scudetto come al solito nella Val di Sole. Le vacanze del Napoli, in realtà, termineranno tra qualche ora perché al Training Center di Castel Volturno è in programma la prima tranche delle visite mediche: attesi tra gli altri Luca Marianucci, l’attaccante dell’under 21, Giuseppe Ambrosino, ma anche Cyril Ngonge e Michael Folorunsho, entrambi pronti ad essere ceduti. Tutti gli altri – compresi De Bruyne, Di Lorenzo, McTominay e Lukaku – si sottoporranno ai test tra domani e mercoledì”.