Il giornalista Filippo Grassia ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di MilanNews.it, soffermandosi sul nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri:

“Può essere un valore aggiunto per due motivi: anzitutto perché è un allenatore che ha vinto tanto in Italia e ha dimostrato di saper fare tanta strada in Europa, a differenza ad esempio di Antonio Conte. Diciamo che per quanto bravo, Allegri non scende in campo. Tocca quindi ai giocatori fare la differenza“.