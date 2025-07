Il Corriere dello Sport si sofferma sull’arrivo di Lang in Italia previsto per i prossimi giorni: “Come Beukema, anche Lang è pronto a raggiungere l’Italia nelle prossime ore: prima Roma, dove probabilmente già domani o al massimo mercoledì andranno in scena le visite mediche, e poi Napoli. In tempo utile per rispondere prima al terzo gruppo dei convocati di Conte al raduno e poi per partire giovedì verso Dimaro, sede del primo ritiro estivo”.