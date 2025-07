Cds – Bologna, sabato c’è stata una cena di addio per Beukema: ormai è del Napoli

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla trattativa che permetterebbe Sam Beukema di approdare al Napoli: “Con ordine. E dunque l’ultimo atto dell’affare Beukema: convocato per il raduno del Bologna, ieri non è entrato in campo per il primo allenamento e anzi ha salutato tutti i compagni annunciando la sua nuova, imminente avventura. Ciao ragazzi, è stato bello davvero: due stagioni, 80 partite, 2 gol, la Champions e la conquista della Coppa Italia a maggio. Quella di sabato a Casteldebole è stata una cena d’addio, insomma. La trattativa tra Napoli e Bologna, impostata e tutto sommato definita già da qualche giorno, è andata definitivamente in porto all’alba del weekend con la sistemazione dei bonus: 30 milioni la base fissa e 3 quella variabile”.