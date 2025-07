Sinner trionfa a Wimbledon, battuto Alcaraz

L’italiano Jannik Sinner, numero uno al mondo, ha da pochissimo vinto il torneo di Wimbledon.

In finale ha battuto lo spagnolo Alcaraz in quattro set. Il punteggio è stato di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 per il tennista altoatesino.

Jannik con questa vittoria cancella la recente sconfitta – di appena un mese fa – nella finale del Roland Garros; in quella occasione Alcaraz riuscì a rimontare due set e a vincere in cinque tiratissimi set.

Stasera la partita è stata combattuta e a tratti spettacolare, Sinner – dopo aver perso il primo set – ha avuto un rendimento costante che non ha lasciato possibilità di recupero allo spagnolo.