Repubblica-Trattativa aperta per Folorunsho con il Cagliari: il punto

Il Napoli oltre al mercato in entrata pensa anche a quello in uscita cercando di piazzare vari esuberi tra cui Zerbin, Ambrosino e Folorunsho.

Sul calciatore ex Verona, ci sarebbe un forte interessamento da parte del Cagliari, come riportato da La Repubblica: “C’è una trattativa aperta con il Cagliari per Folorunsho, la formula è il prestito con diritto di riscatto, la Cremonese ha chiesto al Napoli Zerbin e Ambrosino ma non ci sono stati ancora gli approfondimenti decisivi. Domani riparte la macchina del centro sportivo di Castel Volturno, a 40 giorni di distanza dal debutto contro il Sassuolo con lo scudetto sul petto“.

Anche Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube ha confermato ciò: ““I riflettori restano puntati su Folorunsho, protagonista della nostra esclusiva del 5 luglio: nel corso della settimana sono previsti colloqui con il Napoli per trovare un accordo. Intanto, il Cagliari continua a insistere per Sebastiano Esposito, attaccante in scadenza con l’Inter. Dopo il primo sondaggio a sorpresa del 2 luglio e il pressing intensificato cinque giorni dopo, si attende ora la risposta della Fiorentina, il primo club ad aver mostrato interesse per il classe 2002”.