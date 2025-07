Napoli su Vanja Milinkovic-Savic: nuovi contatti

Il futuro della porta del Torino è ancora avvolto dall’incertezza, con ogni mossa in entrata subordinata alla cessione di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo è seguito da tempo dal Napoli, ma l’intesa con Urbano Cairo è ancora lontana: il presidente granata chiede il pagamento integrale della clausola rescissoria da 19,5 milioni di euro in un’unica soluzione, condizione valida anche per club della Premier League come il Leeds, che con la fiscalità inglese arriverebbero a spendere oltre 22 milioni.

Proprio il Leeds mantiene vivo l’interesse, ma non ha ancora accelerato. Intanto, secondo Tuttosport, il Napoli è tornato alla carica: nuovi contatti con l’entourage del giocatore e il Torino, con l’obiettivo di portare Vanja alla corte di Antonio Conte, che desidera maggiore competizione tra i pali. Nel frattempo, Milinkovic-Savic continua ad allenarsi con il Torino.

In uscita Vanja, in entrata Wladimiro Falcone. Il portiere del Lecce ha già espresso la volontà di cambiare aria, e il Torino ha ricevuto segnali positivi. I salentini chiedono 10 milioni, ma il prezzo è considerato trattabile. Falcone è ora il primo nome sulla lista di Davide Vagnati, che ha rallentato le altre piste: Montipò è vicino al rinnovo con il Verona, Caprile ha un costo elevato, mentre con il Sassuolo non ci sono sviluppi concreti per Turati. Anche la pista che porta a Yahia Fofana dell’Angers si conferma complicata.