Le garanzie bancarie che chiede ADL per Osimhen. Ecco di che si tratta

Victor Osimhen, attaccante protagonista dello scudetto partenopeo nella stagione 22/23, è pronto a diventare anche in questa sessione di mercato una nuova telenovela estiva, come quella dello scorso anno, conclusa con il prestito al Galatasaray.

La squadra turca da giorni sta provando a portare l’attaccante nigeriano al Galatasaray a titolo definitivo.

Il presidente Dursun Özbek e il ds del club turco hanno offerto al Napoli 75 milioni da pagare in 5 rate e 16 milioni di stipendio al giocatore nigeriano.

Il presidente del Napoli De Laurentiis non è convintissimo dell’operazione e richiede al Galatasaray delle garanzie bancarie.

Le garanzie bancarie che chiede il Napoli sono pagamenti ufficiali con tanto di lettere di credito, che permetterebbero alla società azzurra di utilizzare già tutti i 75 milioni di Osimhen sul mercato estivo attuale.

Le garanzie bancarie non sono arrivate in tempo con la scadenza della clausola prevista per il 10 luglio. I partenopei attendono notizie ufficiali dal Galatasaray per dare il via libera all’operazione.

Al momento il Napoli preferirebbe l’offerta araba dell’Al-Hilal, che fornisce garanzie bancarie più sicure del Galatasaray.

Osimhen però continua a non gradire la destinazione araba e rifiuta continuamente tutte le offerte dell’Al-Hilal che gli permetterebbero addirittura uno stipendio di 40 milioni all’anno.

Il nigeriano gradisce invece la meta turca e sembrerebbe addirittura aver dato un compenso del suo stipendio per chiudere la trattativa tra Napoli e Galatasaray.