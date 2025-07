Gds – Lucca si avvicina al Napoli

Dopo aver già chiuso per De Bruyne, Marianucci, Lang e Beukema. Il Napoli si prepara per l’affondo decisivo sull’attaccante. Con Nunez che si allontana a causa dei costi troppo elevati, Lucca sembra essere designato come il prossimo attaccante della squadra campione d’Italia.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, la distanza con l’Udinese per l’ex Ajax si è ridotta di molto e i friuliani sono scesi da 40 a 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore.. Il Napoli ne offriva 30 ma non è scontato che si possa chiudere alle richieste del presidente Pozzo.