Felipe Melo – videomessaggio duro contro ADL: “Lascia andare Osimhen” …

Felipe Melo, ex centrocampista brasiliano, che in passato ha giocato dal 2011 al 2015 anche per i turchi del Galatasaray, ha detto la sua, in maniera molto diretta, sul caso Osimhen.

Difatti l’ex centrocampista brasiliano tramite un videomessaggio si è inserito nella polemica della trattativa tra Napoli e Galatasaray per l’attaccante nigeriano.

Felipe Melo tramite un video, ha mandato un chiaro messaggio al presidente De Laurentiis.

Queste sono le parole dure, tradotte dall’inglese all’italiano, pronunciate da Felipe Melo nel video contro ADL:

“De Laurentiis perchè non lo lasci andare Osimhen?, Victor vuole giocare al Galatasaray, lascialo andare e vendi Osimhen per favore”.

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni da parte di Felipe Melo?