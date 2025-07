Federazione turca: “Osimhen può finire in tribuna”

Il Galatasaray continua a trattare per Victor Osimhen per portarlo nuovamente in Turchia dopo l’ottima stagione vissuta lo scorso anno.

Il giornalista Sabah Gurcan Bilgic ha riportato però un importante aggiornamento per via dei limiti finanziari imposti dalla Federazione turca (130 milioni di euro).

Lo scorso anno il Gala ha speso 100 milioni, compresi gli stipendi e si potrebbe sforare abbondantemente il limite; secondo Bilgic Osimhen quindi potrebbe ritrovarsi a guardare le partite del Gala dalla tribuna.