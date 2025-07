Del Genio: “Lucca non è Lukaku”

Nel corso della trasmissione Linea Calcio, in onda su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha espresso alcune riflessioni critiche sull’orientamento offensivo del nuovo Napoli targato Antonio Conte, soffermandosi in particolare sull’eventuale acquisto di Lorenzo Lucca.



“Lucca? Dobbiamo capire cosa vuole fare Conte quest’anno, non solo sul piano tattico. Un po’ di preoccupazione ce l’ho. Apprezzo il giocatore, ma non lo vedo come un attaccante alla Lukaku: non ha quella doppia dimensione, sia fisica che tecnica, capace di proteggere palla e creare occasioni con gol e assist”.

Del Genio ha quindi invitato alla cautela, soprattutto in relazione all’arrivo di Kevin De Bruyne, centrocampista d’élite che predilige uno stile di gioco più associativo e tecnico: “Non vorrei che il Napoli stesse ragionando solo su un gioco diretto sulla prima punta. Così si rischia di non valorizzare un fuoriclasse come De Bruyne, che rende al massimo quando ha un attaccante con cui dialogare tra le linee. In quel caso, servirebbe una punta con maggiore partecipazione alla manovra”.

Infine, ha concluso con fiducia nell’operato della società: “Conte sa benissimo che tipo di calcio vuole proporre e il Napoli ha sicuramente fatto valutazioni approfondite. Ma personalmente andrei su un attaccante con caratteristiche più complete e associative”.